Роналдіньо втягнули у скандал через інтимне відео 72-річної моделі

Останніми днями соцмережі вибухнули чутками про те, що легенда бразильського футболу Роналдіньо міг зняти відверте відео 72-річної аргентинської моделі Граціели Альфано.

Все почалося після того, як Альфано виклала в Instagram відео, на якому вона приймає душ.

Одразу ж поповзли чутки, що автором ролика є саме Роналдіньо, адже того ж дня модель запостила спільне фото з ним у готелі.

Фанати почали будувати здогади, пов’язуючи два факти між собою. Але Граціела вирішила розставити всі крапки над "і".

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У телевізійному інтерв’ю вона пояснила, що ексфутболіст не має жодного стосунку до відео.

"Я люблю своє тіло і почуваюся в ньому чудово. Хто зробив це відео? Ось у чому питання! Люди вигадують різні історії. Я просто зустріла Роналдінью в готелі, сфотографувалася з ним, а далі соцмережі зробили свою справу".

За словами Альфано, зйомку здійснила дівчина з готелю, якій вона чітко пояснила, як тримати камеру, щоб кадр залишався естетичним.

Раніше повідомлялося, що бразильська легенда футболу незабаром стане дідусем. Його 19-річний син Жоау Мендес з дівчиною оголосили про очікування первістка.