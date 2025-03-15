Холодильник відкривати тільки з дозволу: від ексзірки Барселони пішла дружина за дивних обставин

Кар’єра Вітора Роке в Барселоні не склалася, але тепер він зіткнувся ще й із серйозними проблемами в особистому житті. Бразильський форвард, який так і не зміг закріпитися в каталонському клубі, розлучається після лише року шлюбу.

Дружина футболіста Даяна Лінс оголосила в Instagram, що подала на розлучення. Вона заявила, що після переїзду до Європи Роке змінився до невпізнання

"Шлюб не склався. Коли ми приїхали до Європи, його поведінка почала змінюватися, можливо, через тиск у футболі."

Але найбільший резонанс викликала її розповідь про контроль з боку футболіста. За словами Лінс, Роке ставав усе більш авторитарним у побуті.

"Я повинна була питати дозволу, щоб узяти щось із холодильника у власному домі!"

У 20 років Роке вже переживає не лише складнощі у кар’єрі, а й гучний розрив стосунків. Після невдалого періоду в Барселоні він повернувся до Південної Америки та виступає за Палмейрас, але тепер йому доведеться відновлювати не лише спортивну форму, а й власну репутацію.

У сезоні-2024/25 Роке зіграв 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що дівчина лідера Реала відповіла на чутки про своє минуле в секс-індустрії.