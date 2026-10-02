Зірковий вінгер Барселони Рафінья уникнув травми в матчі за збірну Бразилії.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

29 вересня Рафінья достроково покинув поле в товариському матчі збірної Бразилії проти Австралії. У нього був набряк стегна лівої ноги. Наступного дня вінгер з підозрою на травму покинув розташування збірної Бразилії.

У п'ятницю, 2 жовтня, лікарі Барселони провели огляд Рафіньї та не виявили у нього травм. Таким чином, бразилець буде готовий зіграти в наступному матчі Барселони – 10 жовтня проти Хетафе в іспанській Ла Лізі.

Нагадаємо, Рафінья блискуче розпочав новий сезон, відзначившись 14 голами та 3 асистами у 8 матчах за Барселону в усіх турнірах. Каталонці хочуть продовжити контракт із 29-річним бразильцем.