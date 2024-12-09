Хотів завершити кар'єру і стати фермером: юна зірка Барселони відверто розповіла про тиск у клубі

Нападник Барселони Вітор Роке зізнався, що через сильний тиск у клубі думав завершити кар'єру у віці 19 років і повернутися до спокійного життя на фермі в Бразилії.

Каталонський гранд підписав Роке з Атлетико Паранаенсе у січні за 30 мільйонів євро, а сума його відступних склала вражаючі 500 млн. Проте в складі "блаугранас" молодий талант не зміг себе проявити: лише 2 голи в 16 матчах.

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Через труднощі Роке був відданий в оренду до Бетіса. Але тиск величезного трансферного збору та очікувань майже зламали футболіста. Він навіть розглядав можливість залишити футбол і повернутися до фермерського життя.

"Я думав: хочу повернутися на ферму в Бразилії, де мене ніхто не турбуватиме," – зізнався Роке в інтерв’ю ESPN.

"Тиск був великим через суму, яку за мене заплатили. Я не був повністю готовим допомагати команді так, як хотів. Але це стало для мене важливим уроком."

Проте Вітор зміг впоратися з труднощами. Завдяки роботі над собою та підтримці оточення, він повернув упевненість у складі Бетіса: п’ять голів і одна результативна передача в 19 матчах.

"Я вчуся крок за кроком, відновлюю радість від гри. Це був важкий період, але він зробив мене сильнішим," – підсумував футболіст.

Роке впевнений, що цей досвід стане важливим етапом у його кар'єрі, і сподівається повернутися до Барселони сильнішим, щоб реалізувати свій потенціал.