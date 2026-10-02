Гравець збірної Португалії хоче повернутися в Барселону

Форвард Аль-Насра (Саудівська Аравія) та збірної Португалії Жоау Фелікс хоче повернутися в Барселону.

Про це повідомляє Sport.es.

Контракт Фелікса з Аль-Насром діє до літа 2027 року, після чого він зможе покинути Саудівську Аравію в статусі вільного агента. Сам гравець уже повідомив керівництво Барселони про своє бажання повернутися в клуб. Заради цього 26-річний португалець готовий піти на суттєве зниження зарплати.

Раніше Фелікс виступав за Барселону в 2023-2024 роках на правах оренди з Атлетико Мадрид. Сумарно за цей час він провів за каталонців 44 матчі в усіх турнірах, відзначившись 10 голами та 6 асистами.

Раніше Фелікс заявив, що Золотий м'яч-2026 повинен виграти Ламін Ямал.