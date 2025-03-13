Це вже занадто: дівчина лідера Реала відповіла на чутки про своє минуле в секс-індустрії

Модель Ешлін Кастро, яка стала новою дівчиною Джуда Беллінгема, нарешті вирішила поставити крапку в чутках та нападах хейтерів. Дівчина вийшла на зв'язок у соцмережах, щоб розвінчати міфи про своє минуле та захистити своє ім'я.

Про роман зірки Реала з Кастро стало відомо ще в січні, а в лютому Беллінгем офіційно підтвердив стосунки, повертаючись разом із нею з Манчестера після матчу Ліги чемпіонів. Відтоді пара не ховається: вони разом з'являлися на трибунах "Бернабеу" поруч із мамою футболіста Деніз, демонструючи свої почуття на публіці. Але ідилію затьмарили хвиля чуток і відверті нападки.

Кастро зіткнулася з безпідставними звинуваченнями у своєму минулому. Хейтери активно поширювали фейкову інформацію, пов’язуючи її з такими зірками, як Майкл Б. Джордан, Льюїс Хемілтон, Джеймі Фокс та гравцями НБА ЛаМело Боллом і Теренсом Манном. Користувачі навіть намагалися приписати її до роботи на ескорт-платформі. Проте ці заяви були швидко спростовані.

"Я завжди уникала публічних заяв про своє життя, але це вже занадто. Мене постійно атакують, вигадують безглузді історії, переслідують – це неймовірно неповага. Давайте прояснимо одну річ: за останні вісім років у мене було лише три серйозні стосунки. Вперше я зустрічалася з публічною особою у 2017 році, і саме тоді почали вигадувати речі про мене. Після цього я мала ще два романи. Ось і вся моя історія."

Попри всі намагання захистити своє ім’я, Кастро визнає, що життя у стосунках із відомою людиною завжди буде супроводжуватися нападками.

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