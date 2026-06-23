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Роналду: Моя мета – допомогти Португалії досягати своїх цілей

Олександр Булава — 23 червня 2026, 23:21
Роналду: Моя мета – допомогти Португалії досягати своїх цілей
Кріштіану Роналду
Getty Images

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду оцінив перемогу над Узбекистаном (5:0) у другому турі групового етапу ЧС-2026.

Його слова передає ФІФА.

"Я дуже радий. Але для мене найважливіше – це наша робота та впевненість, яку ми продемонстрували. Команда виступила дуже добре та значно покращила свої результати. Як то кажуть, у кожній хмарі є проблиск світла.

Звичайно, якщо говорити особисто, то рекорди – це завжди приємно, але моя мета – завжди допомагати національній команді досягати своїх цілей", – Роналду.

Нагадаємо, дубль у матчі з Узбекистаном дозволив 41‑річному нападнику стати найрезультативнішим гравцем Португалії в історії Мундіалів. Роналду обійшов легендарного Еусебіо, який мав 9 голів на ЧС‑1966.

Крім того, у віці 41 року і 138 днів він став найстаршим футболістом в історії чемпіонатів світу, якому вдалося оформити дубль в одному матчі. Також капітан португальців став першим футболістом в історії, який забивав голи на шести чемпіонатах світу.

Нагадаємо, що зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі за підсумком матчу ЧС-2026 проти збірної Австрії (2:0) встановив низку рекордів в межах світових футбольних першостей.

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