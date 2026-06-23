Роналду визнали найкращим гравцем поєдинку ЧС-2026 Португалія – Узбекистан

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав нагороду найкращого гравця матчу другого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу проти Узбекистану.

Про це повідомляє ФІФА.

На шостій хвилині зустрічі 41-річний футболіст відправив м'яч у ворота після прострілу Жоау Канселу з флангу, а наприкінці тайму Кріштіану використав вихід віч-на-віч з голкіпером.

Дубль дозволив 41‑річному нападнику стати найрезультативнішим гравцем Португалії в історії Мундіалів. Роналду обійшов легендарного Еусебіо, який мав 9 голів на ЧС‑1966.

Крім того, у віці 41 року і 138 днів він став найстаршим футболістом в історії чемпіонатів світу, якому вдалося оформити дубль в одному матчі.

Також капітан португальців став першим футболістом в історії, який забивав голи на шести чемпіонатах світу. Свій дебютний гол на Мундіалях Кріштіану забив у 2006 році, після чого також відзначився на чемпіонатах світу 2010, 2014, 2018 та 2022 років.

Здобувши чотири пункти, португальці одноосібно очолили турнірну таблицю групи K. Свій заключний поєдинок на груповій стадії команда Роберто Мартінеса проведе 28 червня, де її суперником стане збірна Колумбії.