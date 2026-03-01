Зірковий пілот Формули-1 зіграв таємне весілля в Монако

Пілот Формула-1 Шарль Леклер одружився зі своєю коханою Александрою Сен-Мле 28 лютого в Монако.

Офіційного підтвердження від пари поки що не було, однак у соцмережах з'явилися відео, які спровокували хвилю обговорень.

На кадрах Александра тримає букет, схожий на весільний, а сам Леклер виглядає максимально щасливим. Фанати одразу припустили, що пара таємно зіграла весілля в рідному для гонщика князівстві.

Особливої уваги додала деталь, яка більше пасує до голлівудського фільму: молодята, за даними джерел, прибули на церемонію за кермом легендарної Ferrari 250 Testa Rossa 1957 року. Оригінальні екземпляри цієї моделі на аукціонах оцінюються у 34-40 мільйонів доларів, що робить її однією з найдорожчих автівок у світі.

Нагадаємо, про заручини пара оголосила в листопаді 2025 року. Пропозиція була нестандартною: на шиї їхньої такси Лео висів жетон із написом "Тато хоче одружитися з тобою!". Леклер і Сен-Мле разом із березня 2023 року.

