Кохана зірки Реала натякнула на заручини з футболістом: пара показала фото з кільцями

Вірджинія Фонсека підігріла чутки про можливі заручини із вінгером мадридського Реала Вінісіусом Жуніором.

Бразильська інфлюенсерка опублікувала спільне фото з футболістом, на якому вони обидва демонструють кільця, а її підпис одразу привернув увагу підписників.

"Після року стосунків обручка нарешті тут", — написала Вірджинія під фотографією.

Такий допис одразу породив припущення, що пара могла перейти на новий етап своїх стосунків. Водночас Фонсека не уточнила, чи йдеться саме про заручини, тому наразі це залишається лише натяком.

Стосунки Вірджинії та Вінісіуса вже встигли пережити непростий період. У травні пара розійшлася, однак після чемпіонату світу-2026 закохані знову почали з'являтися разом.

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Після возз'єднання Фонсека стала частіше проводити час у будинку футболіста. За повідомленнями бразильських ЗМІ, вона навіть оселила там своїх друзів і влаштовувала гучні вечірки на задньому дворі.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус разом з іншими зірками Реала потрапив у політичний скандал.