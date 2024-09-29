Біда не приходить одна: легенда Арсеналу "влетів" на великі гроші на фоні розлучення із дружиною

Колишній воротар Арсеналу Єнс Леманн розлучився зі своєю дружиною Конні після 25 років спільного життя. Про це повідомляє видання The Sun.

Останнім часом їхній шлюб переживав складнощі, і подружжя остаточно розійшлося. Конні переїхала з сімейного будинку та знайшла нового партнера, тоді як Леманн залишився жити з дітьми. Пара все ще підтримує стосунки заради родини, і влітку навіть відпочивала разом.

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Нещодавно їх обох бачили на Октоберфесті в Мюнхені, але вони приїхали окремо: Леманн відпочивав у компанії молодших жінок, а Конні проводила час із друзями.

The Sun

The Sun

Крім особистих проблем, Леманн зіштовхнувся з юридичними труднощами. Після участі в Октоберфесті його було затримано за водіння в нетверезому стані.

До того йому призначили штраф у розмірі 112 тисяч фунтів за пошкодження сусідського гаража бензопилою, хоча спочатку мова йшла про умовний тюремний термін.

Нагадаємо, Єнс та Конні одружилися в 1999 році і мають двох спільних дітей — 24-річного Матса та 18-річну Лізелотту.