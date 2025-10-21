Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Lifestyle

Дві легенди в тенісному клубі: Роналду і Джокович зустрілися та обмінялися подарунками

Станіслав Матусевич — 21 жовтня 2025, 20:44
Дві легенди в тенісному клубі: Роналду і Джокович зустрілися та обмінялися подарунками
Кріштіану Роналду
Getty Images

Легендарний футболіст Кріштіану Роналду та видатний тенісист Новак Джокович зустрілися в лісабонському тенісному клубі Lisboa Racket Centre та тепло поспілкувалися.

Про подію повідомив Instagram-акаунт тенісного клубу.

Спортсмени обмінялися футболками, на яких написали короткі повідомлення один одному.

Джокович подарував Роналду тенісну ракетку зі своїм автографом та надписом "Siuuu" – відсилкою до знаменитого святкування забитих м'ячів португальцем.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії відбіркового етапу до чемпіонатів світу.

Джокович цього сезону вийшов до півфіналів усіх чотирьох турнірів Grand Slam, а нещодавно у Шанхаї Новак став найстаршим півфіналістом в історії Мастерсів.

Новак Джокович Кріштіану Роналду

Новак Джокович

Фрітц завдяки зняттю Джоковича посів третє місце на турнірі Six Kings Slam
Джокович – про чергову поразку від Сіннера: Хотів би обмінятися тілами з кимось молодшим
Класичне протистояння: Алькарас і Сіннер зустрінуться в фіналі турніру Six Kings Slam
Фрітц і Сіннер здобули перемоги на старті турніру Six Kings Slam
Наступне запитання, будь ласка, – Джокович прокоментував поразку від 204 ракетки світу в Шанхаї

Останні новини