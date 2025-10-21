Дві легенди в тенісному клубі: Роналду і Джокович зустрілися та обмінялися подарунками

Легендарний футболіст Кріштіану Роналду та видатний тенісист Новак Джокович зустрілися в лісабонському тенісному клубі Lisboa Racket Centre та тепло поспілкувалися.

Про подію повідомив Instagram-акаунт тенісного клубу.

Спортсмени обмінялися футболками, на яких написали короткі повідомлення один одному.

Джокович подарував Роналду тенісну ракетку зі своїм автографом та надписом "Siuuu" – відсилкою до знаменитого святкування забитих м'ячів португальцем.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії відбіркового етапу до чемпіонатів світу.

Джокович цього сезону вийшов до півфіналів усіх чотирьох турнірів Grand Slam, а нещодавно у Шанхаї Новак став найстаршим півфіналістом в історії Мастерсів.