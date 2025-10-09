Джокович встановив чергові досягнення на Мастерсі в Шанхаї

Видатний сербський тенісист Новак Джокович (5) у 38 років 135 став найстаршим півфіналістом в історії Мастерсів. Цього результату він досягнув у Шанхаї, обігравши у чвертьфінальному поєдинку бельгійця Зізу Бергса (44).

Гра тривала 1 годину 52 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 7:5.

Кінцівка другої партії вийшла дуже напруженою, Джокович зумів подати на матч лише з другої спроби та третього матч-пойнту.

Who else believes Novak Djokovic will win Shanghai? 🙌🏻pic.twitter.com/9qGbBcttgv — Danny (@DjokovicFan_) October 9, 2025

Rolex Shanghai Masters – АТР 1000

Шанхай, Китай, хард

Призовий фонд: $10,897,410

Чвертьфінал, 9 жовтня

Новак Джокович (Сербія) – Зізу Бергс (Бельгія) 6:3, 7:5

Суперники раніше не зустрічалися. У півфінальному поєдинку Джокович зіграє з сенсаційним монегаском Валентеном Вашеро (204).

Іронія долі полягає в тому, що для Вашеро це перший вихід у півфінал турніру серії АТР 1000, а Новак у рекордний 80 раз дістався до цієї стадії на Мастерсах.

Нагадаємо, що Вашеро обіграв у чвертьфіналі турніру в Шанхаї данця Хольгера Руне (11).