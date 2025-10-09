Джокович встановив чергові досягнення на Мастерсі в Шанхаї
Видатний сербський тенісист Новак Джокович (5) у 38 років 135 став найстаршим півфіналістом в історії Мастерсів. Цього результату він досягнув у Шанхаї, обігравши у чвертьфінальному поєдинку бельгійця Зізу Бергса (44).
Гра тривала 1 годину 52 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 7:5.
Кінцівка другої партії вийшла дуже напруженою, Джокович зумів подати на матч лише з другої спроби та третього матч-пойнту.
Новак Джокович (Сербія) – Зізу Бергс (Бельгія) 6:3, 7:5
Суперники раніше не зустрічалися. У півфінальному поєдинку Джокович зіграє з сенсаційним монегаском Валентеном Вашеро (204).
Іронія долі полягає в тому, що для Вашеро це перший вихід у півфінал турніру серії АТР 1000, а Новак у рекордний 80 раз дістався до цієї стадії на Мастерсах.
Нагадаємо, що Вашеро обіграв у чвертьфіналі турніру в Шанхаї данця Хольгера Руне (11).