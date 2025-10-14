Роналду став найкращим бомбардиром в історії відбіркового етапу до чемпіонату світу

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонату світу.

Це сталося після забитого голу у ворота збірної Угорщини у 4 турі відбіркового етапу ЧС-2026. Цей м'яч став для Роналду 40 у матчах кваліфікацій, що вивело його на чисте перше місце.

Португальський форвард обійшов легенду Гватемали Карлоса Луїса, який мав 39 забитих голів у кваліфікаціях до ЧС.

𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐘𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐎𝐏 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐀𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 🌎🏆



𝘼𝙉𝙊𝙏𝙃𝙀𝙍 record for Cristiano Ronaldo! 🇵🇹 pic.twitter.com/ZaJnJqzRIc — 433 (@433) October 14, 2025

Пізніше Кріштіану Роналду оформив дубль. Після перших 45 хвилин португальці лідирують з рахунком 2:1.

Раніше 40-річний форвард заявив, що головною метою національної команди – потрапити на мундіаль і виграти його.