Роналду став найкращим бомбардиром в історії відбіркового етапу до чемпіонату світу
Getty Images
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонату світу.
Це сталося після забитого голу у ворота збірної Угорщини у 4 турі відбіркового етапу ЧС-2026. Цей м'яч став для Роналду 40 у матчах кваліфікацій, що вивело його на чисте перше місце.
Португальський форвард обійшов легенду Гватемали Карлоса Луїса, який мав 39 забитих голів у кваліфікаціях до ЧС.
Пізніше Кріштіану Роналду оформив дубль. Після перших 45 хвилин португальці лідирують з рахунком 2:1.
Раніше 40-річний форвард заявив, що головною метою національної команди – потрапити на мундіаль і виграти його.