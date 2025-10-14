Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Роналду став найкращим бомбардиром в історії відбіркового етапу до чемпіонату світу

Станіслав Лисак — 14 жовтня 2025, 22:57
Роналду став найкращим бомбардиром в історії відбіркового етапу до чемпіонату світу
Getty Images

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонату світу.

Це сталося після забитого голу у ворота збірної Угорщини у 4 турі відбіркового етапу ЧС-2026. Цей м'яч став для Роналду 40 у матчах кваліфікацій, що вивело його на чисте перше місце.

Португальський форвард обійшов легенду Гватемали Карлоса Луїса, який мав 39 забитих голів у кваліфікаціях до ЧС.

Пізніше Кріштіану Роналду оформив дубль. Після перших 45 хвилин португальці лідирують з рахунком 2:1.

Раніше 40-річний форвард заявив, що головною метою національної команди – потрапити на мундіаль і виграти його.

Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Кріштіану Роналду

Мбаппе: Роналду – символ Реала, він завжди був для мене прикладом та взірцем для наслідування
Роналду назвав головну мету збірної Португалії
Роналду: Я гратиму ще недовго, кілька років
Роналду: Наша мета кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026
Співав Азнавура, женеться за Роналду і бере приклад з Дембеле: як Кіліан Мбаппе став головним гравцем Реала

Останні новини