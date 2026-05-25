Зірка Барселони відсвяткувала тріумф у Лізі чемпіонів пікантним фото: позувала топлес з кубком

Футболістки Барселони продовжують святкувати черговий історичний успіх. Після переконливої перемоги над Ліоном у фіналі жіночої Ліги чемпіонів увагу фанатів привернула одна з гравчинь каталонського клубу – Марта Торре.

Іспанка поділилася у соцмережах незвичним кадром із роздягальні після фінального матчу.

На фото футболістка позує разом із головним трофеєм турніру, використовуючи кубок як символічне прикриття під час знімка.

Нагадаємо, 23 травня в Осло відбувся фінал жіночої Ліги чемпіонів, у якому Барселона не залишила шансів Ліону, здобувши перемогу з рахунком 4:0.

Для каталонського клубу цей трофей став уже четвертим у нинішньому сезоні. Раніше Барселона виграла чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії та Кубок королеви, оформивши вражаючий квадрупл.

