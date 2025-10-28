В оазі посеред пустелі: Світоліна показала неймовірні кадри з подорожі до Саудівської Аравії

Перша ракетка України Еліна Світоліна вирушила у подорож до стародавнього міста Аль-Ула – одного з найвідоміших історичних місць Саудівської Аравії.

Це унікальне місто, збудоване навколо оази, де люди живуть ще з часів Бронзової доби, поєднує в собі дух старовини та сучасні архітектурні шедеври.

Еліна поділилася розкішними світлинами з подорожі, на яких позує на тлі величних скель, стародавніх будівель і пустельних краєвидів.

Подорож відбулася у партнерстві із відомим автомобільним брендом – Світоліна не лише насолоджувалася краєвидами Аль-Ули, а й особисто протестувала елітну автівку, за кермом якої виглядала справжньою зіркою.

Нагадаємо, напередодні жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Еліна Світоліна залишилася на 14 позиції.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка стала володаркою нагороди "Heart Award" за виступ у складі збірної України у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг.