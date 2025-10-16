Усик показав, як донечка зробила йому нову зачіску: ніжне відео розчулило фанатів

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився кумедним і водночас зворушливим домашнім відео.

На кадрах видно, як його маленька донечка Марія старанно "працює стилісткою" – розчісує батькове волосся з усіх боків, створюючи справжню сімейну ідилію.

Усик, відомий своїм почуттям гумору, терпляче сидить, поки донька із серйозним виглядом тримає розчіску і старанно "робить татові зачіску".

Фанати одразу засипали відео коментарями, відзначаючи теплоту моменту та щирість емоцій.

Нагадаємо, наразі українським чемпіон відпочиває після ефектної перемоги у реванші над Даніелем Дюбуа.

Після бою Усик з дружиною прилетів до Іспанії, де провів час із дітьми. Спершу чемпіон завітав до сина на секцію з дзюдо, а пізніше позмагався із донькою у стрибках у басейн.

Також Олександр дебютував у кіно у фільмі Двейна "Скелі" Джонсона під назвою "Незламний", де наш чемпіон зіграв українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.