Отримав квіти і видав мотиваційну промову: Усик завітав на тренування з дзюдо свого сина

Олександр Усик несподівано з’явився на дитячому тренуванні з дзюдо в іспанській Марбельї, де займається його син. Візит легендарного боксера став справжнім святом для вихованців секції, а також для їхнього тренера – українця Івана Васильчука.

Одразу після прибуття чемпіона тренер урочисто вручив йому букет квітів, а потім запропонував виступити з промовою перед юними спортсменами. Васильчук попросив Усика поділитися своїм досвідом – зокрема, розповісти, як він справлявся з поразками на шляху до чемпіонства.

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Усик, не знімаючи усмішки, звернувся до дітей із щирим і мотиваційним словом.

"Все здастесь, і нічого в житті у вас ніколи не буде. Поразку від перемоги не можна відрізняти. Я це зрозумів багато років тому, коли зрозумів, що якщо ти недостатньо зробиш тут, в залі, то ти будеш отримувати поразку. Дехто з хлопців, і я в тому числі, коли був аматором, коли був такий рівний бій, казали, що нас засудили. Якщо ти програв, і йому допомогли, це не означає, що тебе засудили. Ти просто не виконав ту роботу, яку потрібно було виконати. Чи не зробив в залі ту роботу, яку потрібно було зробити для перемоги в подальшому. Поразки нам даються для того, щоб ми зрозуміли, що Господь нас веде тяжким шляхом, для того, щоб ми більше працювали тут. Хто і як зробить в залі більше за всіх. На один крок, на один бросок, на одне підтягування. Неважливо, на що. От на один крок ви робите більше, ви ростете. Якщо вам кажуть робити 15, ви робите 13 чи 14, ви робите крок назад. Вам сказали 15, робіть 16. Сказали 20, робіть 21. А якщо буде 22, все одно буде на один крок попереду. Але не на два", – сказав Олександр.

Нагадаємо, напередодні Усик нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Вже після бою Олександр провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Раніше повідомлялося, що менеджер Дюбуа виконав свою обіцянку і подарував українцю новеньке авто.