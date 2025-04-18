Наречена гравця українського футболіста взяла участь у гарячій фотосесії
Наречена захисника Плімута Максима Таловєрова показала у соцмережах нові фото з відвертої фотосесії.
На знімках Єлизавета приміряла на собі багато нарядів та образів, показавши себе з найкращих сторін.
Прихильники дівчини залишилися у захваті, залишивши багато схвальних відгуків.
Нагадаємо, у січні Максим зробив пропозицію руки та серця своїй коханій. Єлизавета похизувалася цим у соцмережах.
Напередодні наречена гравця збірної України оголосила, що збільшила груди, показавши результат в облягаючій сукні.
Раніше повідомлялося, що Таловєров назвав терміни відновлення від травми.