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Зможу зіграти у кількох останніх матчах сезону: Таловєров – про терміни відновлення від травми

Олександр Булава — 11 квітня 2025, 16:38
Зможу зіграти у кількох останніх матчах сезону: Таловєров – про терміни відновлення від травми
Максим Таловєров
Getty Images

Захисник збірної України та Плімута Максим Таловєров надіється зіграти у декількох останніх матчах сезону.

Про це гравець розповів в Instagram.

"Зелена Армія у мене для вас дуже хороші новини. Моє відновлення після травми пройшло швидше, ніж ми очікували, а це означає, що я зможу зіграти кілька останніх матчів сезону.

Я не можу дочекатися, щоб повернутися і допомогти команді, наскільки зможу. Щиро дякую вам за підтримку і до зустрічі на домашньому стадіоні", - розповів Таловєров.

Зазначимо, що травму Максим отримав у матчі Чемпіоншипу проти Дербі 15 березня. Через пошкодження Таловєров був змушений залишити табір національної збірної України.

Нагадаємо, 24-річний українець приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. З того часу Максим провів за команду 11 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.

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Максим Таловєров

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