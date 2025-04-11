Зможу зіграти у кількох останніх матчах сезону: Таловєров – про терміни відновлення від травми
Захисник збірної України та Плімута Максим Таловєров надіється зіграти у декількох останніх матчах сезону.
Про це гравець розповів в Instagram.
"Зелена Армія у мене для вас дуже хороші новини. Моє відновлення після травми пройшло швидше, ніж ми очікували, а це означає, що я зможу зіграти кілька останніх матчів сезону.
Я не можу дочекатися, щоб повернутися і допомогти команді, наскільки зможу. Щиро дякую вам за підтримку і до зустрічі на домашньому стадіоні", - розповів Таловєров.
Зазначимо, що травму Максим отримав у матчі Чемпіоншипу проти Дербі 15 березня. Через пошкодження Таловєров був змушений залишити табір національної збірної України.
Нагадаємо, 24-річний українець приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. З того часу Максим провів за команду 11 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.