Зможу зіграти у кількох останніх матчах сезону: Таловєров – про терміни відновлення від травми

Захисник збірної України та Плімута Максим Таловєров надіється зіграти у декількох останніх матчах сезону.

Про це гравець розповів в Instagram.

"Зелена Армія у мене для вас дуже хороші новини. Моє відновлення після травми пройшло швидше, ніж ми очікували, а це означає, що я зможу зіграти кілька останніх матчів сезону.

Я не можу дочекатися, щоб повернутися і допомогти команді, наскільки зможу. Щиро дякую вам за підтримку і до зустрічі на домашньому стадіоні", - розповів Таловєров.