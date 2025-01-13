Гравець збірної України зробив пропозицію коханій: дівчина опублікувала гумористичну заяву у соцмережах

Український футболіст Максим Таловеров, який захищає кольори національної збірної та ЛАСКа готується до важливого кроку в житті – одруження. 24-річний захисник освідчився своїй дівчині Єлизаветі, і тепер пара офіційно заручена.

Про радісну подію першою повідомила сама Єлизавета, опублікувавши фото з каблучкою на безіменному пальці та великим букетом рожевих троянд. У підписі до світлин дівчина вирішила додати гумору.

"Великі новини! Пацани, не відписуйтеся", – написала Єлизавета.

Публікація моментально привернула увагу фанатів футболіста та користувачів соцмереж. Підписники залишили безліч коментарів із привітаннями та жартами.

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Нагадаємо, цього сезону на рахунку українця 12 матчі у межах австрійського чемпіонату, в яких він зумів відзначитися лише одним попередженням.

Контракт Таловєрова з ЛАСКом розрахований до літа 2027 року.