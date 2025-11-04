Вже зовсім скоро: Роналду розповів, коли планує одружитися на Джорджині

Схоже, одна з найвідоміших пар у світі футболу готується зробити наступний великий крок у своїх стосунках!

Португальська суперзірка Кріштіану Роналду в інтерв’ю відомому журналісту Пірсу Моргану розповів про плани одружитися на своїй коханій Джорджині Родрігес.

"Ми з Джорджиною плануємо одружитися після чемпіонату світу-2026, разом із кубком світу," – з усмішкою зізнався Роналду.

🚨 Cristiano Ronaldo: "Georgina and I plan to marry after the World Cup, with the trophy." pic.twitter.com/1rS1m90xDf — Madrid Universal (@MadridUniversal) November 4, 2025

Нагадаємо, історія кохання пари почалася ще у 2016 році, коли вони познайомилися у бутіку Gucci в Мадриді, де Джорджина працювала продавчинею. Між ними одразу спалахнула іскра, а вже незабаром їх почали бачити разом на публіці.

За роки стосунків пара стала справжньою сім’єю. У Роналду та Джорджини п’ятеро дітей: доньки Алана Мартіна та Белла Есмеральда, близнюки Ева і Матео, а також старший син футболіста – Кріштіану-молодший, якого Джорджина виховує з великою любов’ю.

Не так давно Роналду зробив Джорджині пропозицію руки та серця, подарувавши коханій обручку з величезним діамантом. Експерти оцінили цей подарунок у кілька мільйонів доларів.

