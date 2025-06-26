Кохання у магазині не було: колишній друг Джорджини заперечив офіційну версію знайомства з Роналду

Минуло вже майже десятиліття з того моменту, як стосунки Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес сколихнули світ. Однак нові заяви ставлять під сумнів їхню "казкову" історію знайомства, яку глядачі могли побачити в реаліті-шоу Netflix.

Пабло Бун, колишній колега Джорджини та її давній друг, у програмі TardeAR несподівано розповів власну версію подій. За його словами, романтична зустріч Джорджини та Роналду у бутику Gucci – лише гарна історія для медіа.

Насправді ж, стверджує Бун, вони вперше зустрілися у нічному клубі Opium у Мадриді, де обидвоє часто відпочивали.

"Я був присутній і точно знаю – це не було випадковістю. Вони знали одне одного ще до тієї буцімто "долі" в магазині", – сказав Бун.

Ба більше, він стверджує, що Джорджина вже тоді активно крутилася в світському житті столиці Іспанії, а до Роналду зустрічалася з іншими відомими особами.

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За його словами, після того як роман з Кріштіану набув серйозності, оточення футболіста активно працювало над тим, щоб створити для Джорджини більш "вигідну" історію початку стосунків, яка б відповідала іміджу скромної продавчині, яку "випадково" помітив легендарний футболіст.

На думку Буна, така стратегія стала частиною ширшого піару і мала на меті сформувати у публіки позитивне враження про Джорджину.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес виховують п’ятьох дітей. Найстарший, Кріштіану-молодший, народився у 2010 році, а близнюки Єва та Матео з'явилися у 2017 році від сурогатної матері. Того ж року Джорджина народила їхню першу спільну доньку, Аланну Мартіну.

Раніше повідомлялося, що наречена Роналду справила справжній фурор на червоній доріжці Met Gala 2025, вразивши глядачів ефектним образом.

Напередодні Родрігес знялася оголеною у рекламній фотосесії, вразивши прихильників своєю відвертістю.