Нагадав про себе у соцмережах: Мудрик пофліртував в Інстаграмі з відомою американською актрисою

Богдан Войченко — 23 січня 2026, 06:30
Нагадав про себе у соцмережах: Мудрик пофліртував в Інстаграмі з відомою американською актрисою

Український футболіст Михайло Мудрик несподівано опинився у центрі уваги соцмереж, і цього разу через коментар в Instagram.

Вінгер Челсі вподобав та залишив коментар під світлиною відомої американської акторки Джордін Джонс, написавши лаконічно, але доволі красномовно:

"Квіти тобі пасують".

Реакція дівчини не змусила себе чекати Джордін відповіла Мудрику публічно:

"Ого, дякую, любий".

Кілька слів, і вже десятки коментарів від фанатів, які почали активно обговорювати можливий флірт між футболістом та акторкою. Частина підписників жартує, інші уважно стежать за розвитком подій, адже така тепла відповідь явно не виглядала формальною.

У вересні минулого року Михайло вже публічно проявляв увагу до американської селебриті, коли вона шукала, із ким їй сходити в Діснейленд у Парижі.

Нагадаємо, Мудрик приєднався до Челсі у січні 2023 року за 70 млн євро і провів 73 матчі за клуб. У грудні 2024-го він був тимчасово відсторонений після позитивного тесту на заборонену речовину, а в червні 2025-го офіційно отримав обвинувачення.

Раніше українському футболісту приписували стосунки із російською моделлю Віолеттою Грачовою, та невдовзі дівчина спростувала усі чутки.

