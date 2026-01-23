Нагадав про себе у соцмережах: Мудрик пофліртував в Інстаграмі з відомою американською актрисою

Український футболіст Михайло Мудрик несподівано опинився у центрі уваги соцмереж, і цього разу через коментар в Instagram.

Вінгер Челсі вподобав та залишив коментар під світлиною відомої американської акторки Джордін Джонс, написавши лаконічно, але доволі красномовно:

"Квіти тобі пасують".

Реакція дівчини не змусила себе чекати – Джордін відповіла Мудрику публічно:

"Ого, дякую, любий".

Кілька слів, і вже десятки коментарів від фанатів, які почали активно обговорювати можливий флірт між футболістом та акторкою. Частина підписників жартує, інші – уважно стежать за розвитком подій, адже така тепла відповідь явно не виглядала формальною.

Читайте також : Фото Мудрик у день народження повернувся в соцмережі, показавши фанатам нове тату

У вересні минулого року Михайло вже публічно проявляв увагу до американської селебриті, коли вона шукала, із ким їй сходити в Діснейленд у Парижі.

Нагадаємо, Мудрик приєднався до Челсі у січні 2023 року за 70 млн євро і провів 73 матчі за клуб. У грудні 2024-го він був тимчасово відсторонений після позитивного тесту на заборонену речовину, а в червні 2025-го офіційно отримав обвинувачення.

Раніше українському футболісту приписували стосунки із російською моделлю Віолеттою Грачовою, та невдовзі дівчина спростувала усі чутки.