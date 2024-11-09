Фанати викрили Мудрика на таємному відпочинку з росіянкою – все через її манікюр

Фанати спіймали Михайла Мудрика на відпочинку з відомою російською моделлю. Про це стало відомо лише через декілька місяців.

Ні для кого не секрет, що українському футболісту вже більше року приписують роман із Віолеттою Грачовою, але пара активно приховує це, щоб не отримати критику від ЗМІ.

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Виявилося, що влітку Михайло відпочивав із росіянкою після завершення Євро-2024. Вінгер Челсі опублікував фото, на якому він дивиться футбол, а на його нозі лежить жіноча рука.

Фанати одразу почали робити аналіз манікюру та виявилося, що схожі нігті мала в той момент Грачова.

Зазначимо, що Мудрик та Віолетта знову підписалися один на одного у соцмережах.

Росіянці також приписують роман із хавбеком Ювентуса та збірної США Вестоном Маккенні, проте дівчина ніяк не коментує своє особисте життя.

Слід також нагадати, що Грачова не цурається свого російського походження, підтримуючи паралельно Палестину у конфлікті з Ізраїлем.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Мудрика 11 матчів у всіх турнірах за Челсі, в яких вінгер відзначився 2 голами та 4 результативними передачами.