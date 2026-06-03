Північнокорейські футболістки плакали від щастя після особистої зустрічі з Кім Чен Ином

Наприкінці травня північнокорейский клуб Негох'янг вперше в історії став переможцем жіночої Ліги чемпіонів Азії з футболу. 23 травня у фіналі вони з рахунком 1:0 обіграли японський Токіо Верді.

2 червня з історичним успіхом футболісток Негох'янга особисто привітав північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який потиснув руки кожній футболістці команди. У спортсменок зустріч із лідером держави викликала надзвичайну радість – вони стрибали та плакали від щастя.

North Korean leader Kim Jong Un met Naegohyang Women's FC, winners of the Asian Football Confederation Women's Champions League last month in South Korea. The team were the first athletes to visit the South in eight years pic.twitter.com/IMHlQmEtTM — Reuters (@Reuters) June 3, 2026

Зазначимо, що фінал жіночої Ліги чемпіонів Азії сезону-2025/26 відбувався у південнокорейському місті Сувон. Футболістки Негох'янга стали першими північнокорейськими спортсменами, які відвідали Південну Корею за останні вісім років.