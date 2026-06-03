Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Північнокорейські футболістки плакали від щастя після особистої зустрічі з Кім Чен Ином

Олег Дідух — 3 червня 2026, 14:25
Північнокорейські футболістки плакали від щастя після особистої зустрічі з Кім Чен Ином
Getty Images

Наприкінці травня північнокорейский клуб Негох'янг вперше в історії став переможцем жіночої Ліги чемпіонів Азії з футболу. 23 травня у фіналі вони з рахунком 1:0 обіграли японський Токіо Верді.

2 червня з історичним успіхом футболісток Негох'янга особисто привітав північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який потиснув руки кожній футболістці команди. У спортсменок зустріч із лідером держави викликала надзвичайну радість – вони стрибали та плакали від щастя.

Зазначимо, що фінал жіночої Ліги чемпіонів Азії сезону-2025/26 відбувався у південнокорейському місті Сувон. Футболістки Негох'янга стали першими північнокорейськими спортсменами, які відвідали Південну Корею за останні вісім років.

ВІДЕО Азійська Ліга чемпіонів

ВІДЕО

Вирішив покерувати командою: футболіст збірної Йорданії за 12 секунд зганьбився у грі зі Швейцарією
Костюк і Світоліна влаштували божевільний розіграш на Ролан Гаррос: трибуни вибухнули оплесками
Зірковий футболіст Арсенала підбив поліцейського м'ячем під час чемпіонського параду
Хотіли врятувати одного, але поклали другого: медичний електрокар збив футболіста просто під час матчу
Скандал на Ролан Гаррос: юний тенісист штовхнув зі злості болгерл, відео стало вірусним

Останні новини