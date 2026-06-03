Північнокорейські футболістки плакали від щастя після особистої зустрічі з Кім Чен Ином
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Наприкінці травня північнокорейский клуб Негох'янг вперше в історії став переможцем жіночої Ліги чемпіонів Азії з футболу. 23 травня у фіналі вони з рахунком 1:0 обіграли японський Токіо Верді.
2 червня з історичним успіхом футболісток Негох'янга особисто привітав північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який потиснув руки кожній футболістці команди. У спортсменок зустріч із лідером держави викликала надзвичайну радість – вони стрибали та плакали від щастя.
Зазначимо, що фінал жіночої Ліги чемпіонів Азії сезону-2025/26 відбувався у південнокорейському місті Сувон. Футболістки Негох'янга стали першими північнокорейськими спортсменами, які відвідали Південну Корею за останні вісім років.