Вирішив покерувати командою: футболіст збірної Йорданії за 12 секунд зганьбився у грі зі Швейцарією

Товариський матч між збірними Швейцарії та Йорданії подарував уболівальникам кумедний епізод, який уже активно обговорюють у соцмережах.

За рахунку 1:0 на користь швейцарців лідер йорданської команди Мусса Аль-Тамарі вирішив узяти ініціативу у власні руки. Футболіст почав активно закликати партнерів піти у високий пресинг, фактично пропонуючи команді відійти від плану, який підготував тренерський штаб.

Втім, футбольна реальність виявилася жорстокою.

Одразу після введення м'яча в гру швейцарці спокійно вийшли з-під тиску всього кількома передачами, пройшли майже через усе поле та створили вихід сам на сам. Атаку блискуче завершив Дан Ндоє, який не залишив шансів воротарю. На все це знадобилося лише 12 секунд.

Епізод швидко став вірусним, а фанати вже жартують, що Аль-Тамарі на власному досвіді дізнався, чому тренери не завжди схвалюють спонтанні тактичні експерименти прямо під час матчу.

Щоправда, зовсім без результативних дій "герой тактики" не залишився. Упродовж зустрічі він записав до свого активу асист, після чого залишив поле на 61-й хвилині.

Однак головний підсумок вечора для Йорданії виявився невтішним. Швейцарія впевнено довела справу до розгромної перемоги з рахунком 4:1, а момент із невдалим пресингом Аль-Тамарі став одним із найкурйозніших епізодів матчу.

Раніше повідомлялося, що у чемпіонаті Румунії футболіст примудрився не забити у порожні ворота з кількох метрів після епічного фейлу голкіпера.