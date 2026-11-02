Зірку ПСЖ запідозрили у романі з моделлю Victoria’s Secret: пару помітили разом у Парижі

Зіркового форварда ПСЖ Феррана Торреса пов'язують із відомою португальською супермоделлю Сарою Сампайо, яка здобула світову популярність завдяки співпраці з Victoria's Secret.

Офіційно ані футболіст, ані модель поки не підтверджували своїх стосунків. Втім, у соцмережах уже з'явилося кілька зачіпок, які змусили шанувальників заговорити про можливий роман.

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Однією з головних стала поява відео з одного з ресторанів Парижа. На кадрах можна чітко побачити Феррана Торреса та Сару Сампайо, які проводили час разом.

Саме ці кадри й стали новою хвилею для обговорень серед уболівальників та користувачів соцмереж. Поки головні герої історії зберігають мовчання, у мережі вже активно намагаються розгадати, що насправді пов'язує футболіста та відому супермодель.

Ferran Torres and Sara Sampaio spotted holding hands as they enter a restaurant in Paris ❤️ 🙌 https://t.co/nPjcA1t4Or — Viral Videos (@YepViralVideos) October 27, 2026

Раніше повідомлялося, що зірка Торрес став обличчям бренду чоловічої білизни.