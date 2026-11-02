Зірку ПСЖ запідозрили у романі з моделлю Victoria’s Secret: пару помітили разом у Парижі
Зіркового форварда ПСЖ Феррана Торреса пов'язують із відомою португальською супермоделлю Сарою Сампайо, яка здобула світову популярність завдяки співпраці з Victoria's Secret.
Офіційно ані футболіст, ані модель поки не підтверджували своїх стосунків. Втім, у соцмережах уже з'явилося кілька зачіпок, які змусили шанувальників заговорити про можливий роман.
Однією з головних стала поява відео з одного з ресторанів Парижа. На кадрах можна чітко побачити Феррана Торреса та Сару Сампайо, які проводили час разом.
Саме ці кадри й стали новою хвилею для обговорень серед уболівальників та користувачів соцмереж. Поки головні герої історії зберігають мовчання, у мережі вже активно намагаються розгадати, що насправді пов'язує футболіста та відому супермодель.
Раніше повідомлялося, що зірка Торрес став обличчям бренду чоловічої білизни.