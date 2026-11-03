Костюк влаштувала гарячу фотосесію: друга ракетка України похизувалася ефектним образом у чорній сукні
Українська тенісистка Марта Костюк потішила своїх підписників новою ефектною фотосесією, опублікувавши у соціальних мережах одразу два спокусливі кадри.
Друга ракетка України постала перед камерою у вишуканій короткій чорній сукні, яка підкреслила її стильний образ.
На світлинах Марта позує, спираючись на стіну, та демонструє елегантність і впевненість.
"Ну, привіт", — лаконічно підписала публікацію Костюк.
Нагадаємо, напередодні друга ракетка України розповіла про плани поїхати на Підсумковий турнір до Індіан-Веллса у статусі першої запасної.
Напередодні Марта розповіла, як її мати працює з дітьми, які використовують російську мову на тренуваннях.
Раніше Костюк показала, як помолилася за Україну під час подорожі дофранцузького Лурда.