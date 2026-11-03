Костюк влаштувала гарячу фотосесію: друга ракетка України похизувалася ефектним образом у чорній сукні

Українська тенісистка Марта Костюк потішила своїх підписників новою ефектною фотосесією, опублікувавши у соціальних мережах одразу два спокусливі кадри.

Друга ракетка України постала перед камерою у вишуканій короткій чорній сукні, яка підкреслила її стильний образ.

На світлинах Марта позує, спираючись на стіну, та демонструє елегантність і впевненість.

"Ну, привіт", — лаконічно підписала публікацію Костюк.

Нагадаємо, напередодні друга ракетка України розповіла про плани поїхати на Підсумковий турнір до Індіан-Веллса у статусі першої запасної.

Читайте також : Фото Найсексуальніша волейболістка світу запалила мережу гарячими фото з Багам: похизувалася фігурою в купальнику

Напередодні Марта розповіла, як її мати працює з дітьми, які використовують російську мову на тренуваннях.

Раніше Костюк показала, як помолилася за Україну під час подорожі дофранцузького Лурда.