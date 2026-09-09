Магучіх влаштувала ефектну фотосесію після тренування

Українська зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх знову порадувала своїх фанатів новими стильними кадрами у соціальних мережах.

Цього разу одна з найкращих стрибунок у висоту світу вирішила влаштувати невелику фотосесію після тренування.

Ярослава позувала прямо на трибунах стадіону, де проводить свої тренування. Спортсменка сиділа на місцях для глядачів та ефектно дивилася в камеру.

Знімки вийшли атмосферними та вкотре показали Магучіх не лише як одну з головних зірок українського спорту, а й як справжню модницю.

Нагадаємо, на етапі Континентального туру в Гайльбронні Ярослава Магучіх посіла друге місце у жіночих змаганнях зі стрибків у висоту.

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Напередодні також відбулися змагання на етапі Діамантової ліги в Цюриху. Українська легкоатлетка Ірина Геращенко посіла друге місце на турнірі, а Магучіх – четверте.

Також Ярослава посіла друге місце в змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок на етапі Діамантової ліги в Брюсселі.