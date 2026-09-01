Левченко закрила літній сезон атмосферними фото на траві

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко вирішила красиво попрощатися з літом та поділилася з підписниками милою фотодобіркою.

Спортсменка позувала на зеленій галявині у солом'яному капелюсі, лежачи просто на траві та усміхаючись у камеру. Легкі й невимушені кадри передають атмосферу останніх теплих днів літа та виглядають зовсім не схожими на звичні спортивні фото Левченко.

Схоже, після насиченого сезону українка вирішила трохи відпочити та насолодитися простими моментами. Замість стадіону, тренувань і змагань – природа, сонце та гарний настрій.

"Літо минає, а заряд залишається", – лаконічно підписала публікацію Левченко.

Нагадаємо, напередодні українська легкоатлетка посіла п'яте місце в змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок на етапі Континентального туру Гайльбронні, Німеччина.

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Раніше, на етапі Діамантової ліги у Сілезії, Юлія взяла висоту 1,89 метра та посіла підсумкове дев'яте місце.

Українка після турніру зізналася, що взагалі ризикувала достроково завершити сезон через травму.