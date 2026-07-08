Капелюх не встояв перед вітром: Магучіх показала стильні кадри з відпочинку у Луцьку

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх потішила своїх підписників новою атмосферною фотосесією напередодні повернення на чемпіонат України з легкої атлетики.

Українська стрибунка у висоту опублікувала серію літніх світлин, на яких позує у легкому світлому вбранні. Свій образ спортсменка доповнила яскравими червоними сонцезахисними окулярами та білим капелюхом із золотим тримачем, який мав уберегти його від сильного вітру.

Втім, як уже показали відео, що раніше з'явилися в мережі, навіть такий аксесуар не зміг повністю впоратися з погодою — пориви вітру все ж зірвали капелюх із голови легкоатлетки, додавши моменту ще більше природності та шарму.

Попереду на Ярославу чекає ще одна важлива подія. Уже з 10 по 12 липня вона вперше за п'ять років виступить на чемпіонаті України з легкої атлетики, який цього разу прийматиме Львів.

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Нагадаємо, напередодні Магучіх перемогла на етапі Континентального туру в хорватському Загребі з результатом 1,97 м.