World Athletics залишила в силі відсторонення росіян та білорусів від міжнародних турнірів

Всесвітня легкоатлетична асоціація (World Athletics) залишила в силі відсторонення російських і білоруських спортсменів від змагань.

Про це повідомила прес-служба організації.

Відповідне питання було розглянуте на засіданні ради World Athletics, що відбулося 1-2 липня.

"Рада підтвердила рішення, прийняте в березні 2022 року (і згодом підтверджене в 2023 і 2025 роках, а також обговорювалося в березні 2026 року), про усунення російських і білоруських спортсменів, офіційних осіб і допоміжного персоналу від участі у міжнародних змаганнях", – йдеться у повідомленні.

Рішення було прийнято з огляду на відсутність відчутного прогресу в питанні мирних переговорів.

Російські та білоруські легкоатлети не допускаються до турнірів під егідою World Athletics із березня 2022 року. Тоді організація ввела санкції на тлі російського воєнного вторгнення в Україну, і з того часу рішення неодноразово залишалося чинним.

Нагадаємо, що 7 травня МОК рекомендував спортивним асоціаціям скасувати обмеження щодо участі білоруських атлетів у міжнародних змаганнях.