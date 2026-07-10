Стрибки у висоту за участі Дорощука: онлайн-трансляція етапу Діамантової ліги в Монако

У п'ятницю, 10 липня, в Монако відбудеться черговий етап легкоатлетичної Діамантової ліги. У чоловічих стрибках у висоту Україну представлятиме Олег Дорощук.

Змагання у чоловічих стрибках у висоту розпочнуться о 20:55 за київським часом. У прямому ефірі трансляцію можна буде подивитися на Ютуб-каналі "Суспільне спорт".

Суперниками Дорощука в чоловічих стрибках у висоту стануть Ян Штефела (Чехія), Джувон Гаррісон (США, Маттео Сіолі (Італія), Ерік Портільйо (Мексика), Сарвеш Аніл Кушаре (Індія), Ромейн Бекфорд (Ямайка), Тобіас Потьє (Німеччина), Кімані Джек (Велика Британія), Мутаз Баршим (Катар).

Нагадаємо, наприкінці червня Дорощук встановив рекорд сезону в світі на меморіалі Лонського в Бердичеві.