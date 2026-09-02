Магучіх привітала фанатів із початком осені стильними фото з Європи

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх атмосферно привітала своїх підписників із початком осені, опублікувавши нову серію стильних фотографій.

На свіжих кадрах легкоатлетка позує посеред затишних європейських вуличок. Для осінньої фотосесії Ярослава обрала простий, але дуже стильний образ – джинси, білі кеди та сіру майку. Спортсменка невимушено позує на тлі старовинної архітектури, додаючи знімкам особливого європейського настрою.

Магучіх вирішила не просто показати шанувальникам нові фото, а й поділитися своїм настроєм напередодні осені. Для неї 1 вересня стало своєрідною межею між активним літнім періодом та більш спокійною й затишною порою року.

"Вересень, ласкаво просимо.Перше вересня завжди має свій неповторний шарм, це межа між яскравим літнім драйвом і глибоким, красивим осіннім затишком. Нехай ця осінь буде простішою, теплішою та наповненою щирими моментами. Які у вас плани на цю осінь?" – написала Магучіх.

Нагадаємо, на етапі Континентального туру в Гайльбронні Ярослава Магучіх посіла друге місце у жіночих змаганнях зі стрибків у висоту.

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Напередодні також відбулися змагання на етапі Діамантової ліги в Цюриху. Українська легкоатлетка Ірина Геращенко посіла друге місце на турнірі, а Магучіх – четверте.