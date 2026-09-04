Дорощук: Моє ставлення до топових змагань змінилося

Зірковий український стрибун у висоту Олег Дорощук розповів про те, як змінилося його ставлення до виступів на найпрестижніших змаганнях із набуттям досвіду.

Слова легкоатлета наводить Суспільне спорт.

"Можна просто подивитися на перший мій етап Діамантової ліги в Римі (5 місце в 2020 році, – прим.) – і все стане зрозуміло. Там очі були такі перелякані, думав, що я тут роблю взагалі – такі дядьки та я.

Звісно, змінилося ставлення. Раніше це був такий дуже високий рівень. Він і зараз залишається цим рівнем, але зараз це вже просто як змагання", – заявив українець.