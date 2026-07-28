Магучіх показала атмосферні фото з Лондона перед стартом чемпіонату Європи з легкої атлетики

Після напруженої частини сезону українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх знайшла час для невеликого перепочинку та поділилася з шанувальниками новими світлинами зі своєї поїздки до Лондона.

Олімпійська чемпіонка опублікувала в Instagram серію атмосферних кадрів із британської столиці. На фото Ярослава прогулюється вулицями міста, насолоджується місцевою атмосферою та позує на тлі однієї з найвідоміших пам'яток світу — Біг-Бена.

Публікацію спортсменка лаконічно підписала:

"Кілька моментів з Лондона".

Нагадаємо, чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться в Бірмінгемі і пройде з 10 по 16 серпня.

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Що стосується успіхів Ярослави, то наприкінці травня перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), а нещодавно тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах, а також виграла чемпіонат України.