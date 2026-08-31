Магучіх подякувала за підтримку та показала атмосферні фото зі змагань у Гайльбронні

Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилася зворушливою фотодобіркою після виступу на етапі Континентального туру в Гайльбронні, Німеччина.

Спортсменка показала своїм підписникам не лише моменти безпосередньо зі стрибків, а й атмосферу змагань за лаштунками. На кадрах Магучіх позує на імпровізованому стадіоні, демонструє емоції після спроб, спілкується з іншими легкоатлетками та приймає привітання від уболівальників.

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Особливо атмосферними вийшли кадри із самою Ярославою. Українка не приховувала емоцій після виступу, а також показала моменти спілкування з фанатами, які підтримували її під час змагань.

Магучіх не стала писати довгого тексту під публікацією. Свій пост вона фактично присвятила одному слову – "Дякую". Схоже, таким чином спортсменка вирішила подякувати всім, хто підтримував її у Німеччині.

Нагадаємо, що на етапі Континентального туру в Гайльбронні Ярослава Магучіх посіла друге місце у жіночих змаганнях зі стрибків у висоту.

Напередодні також відбулися змагання на етапі Діамантової ліги в Цюриху. Українська легкоатлетка Ірина Геращенко посіла друге місце на турнірі, а Магучіх – четверте.