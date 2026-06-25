Магучіх вперше за 5 років виступить на чемпіонаті України

Рекордсмена світу та олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх виступить на літньому чемпіонаті України 2026 року в Львові.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Це буде перший виступ Магучіх на літньому чемпіонаті України з 2021 року. Тоді вона завоювала золото, випередивши Ірину Геращенко.

"Я дуже рада, тому що це буде мій перший чемпіонат України на вулиці за п'ять років. Востаннє я виступала перед Олімпійськими іграми в Токіо. Я дуже рада і сподіваюся, що багато людей прийдуть підтримати наших спортсменів у Львові на стадіон. Тому чекаємо", – заявила легкоатлетка.

Чемпіонат України 2026 року відбудеться у Львові з 10 до 12 липня. Напередодні Магучіх перемогла на етапі Континентального туру в Загребі.