Дружина Довбика показала гарячі фото з футболістом під час відпочинку

Дружина нападника Роми та збірної України Артема Довбика Юлія потішила підписників новою серією романтичних фотографій із сімейного відпочинку.

На світлинах подружжя позує разом перед дзеркалом, демонструючи теплі почуття одне до одного.

Особливу увагу шанувальників привернув один із кадрів, який вийшов особливо пристрасним: Артем ніжно обійняв дружину, поклавши руку їй на груди, поки вони разом позували перед камерою.

Нагадаємо, український нападник Роми все ще має шанс перейти до Бетіса.

Зазначимо, що на футболіста також претендує амстердамський Аякс.

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Контракт нападника з римським клубом розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. Артем провів у футболці італійського клубу 63 гри (20 голів та 6 асистів).