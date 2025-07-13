Залетіла в тренди: українська каноїстка виконала вірусний танець після перемоги в змаганнях

Молода українська спортсменка Іванна Дяченко не лише здобула золото, а й серця глядачів після яскравого святкування перемоги.

Після тріумфу у престижних міжнародних змаганнях у Пітешті (Румунія), де вона виграла фінал K1 200m серед жінок до 23 років, Іванна вирішила відсвяткувати не зовсім звично, виконавши вірусний танець із популярного TikTok-тренду Farming Pacu Jalur Indonesia.

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Цей динамічний руховий челлендж зазвичай виконують діти, і його характерні ривки та ритмічні рухи давно стали інтернет-сенсацією.

Ролик з Іванною миттєво розлетівся по соцмережах, де користувачі відзначають не лише її чудову спортивну форму, а й харизму та вміння радіти моменту.

Нагадаємо, напередодні зіркова українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розірвала соцмережі запальним танцем з Тіктоку разом із своєю тренеркою.

Раніше повідомлялося, що Людмила Лузан та Ірина Федорів здобули срібло у каное-двійці на дистанції 500 метрів у межах чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное.