Залетіла в тренди: українська каноїстка виконала вірусний танець після перемоги в змаганнях
Молода українська спортсменка Іванна Дяченко не лише здобула золото, а й серця глядачів після яскравого святкування перемоги.
Після тріумфу у престижних міжнародних змаганнях у Пітешті (Румунія), де вона виграла фінал K1 200m серед жінок до 23 років, Іванна вирішила відсвяткувати не зовсім звично, виконавши вірусний танець із популярного TikTok-тренду Farming Pacu Jalur Indonesia.
Цей динамічний руховий челлендж зазвичай виконують діти, і його характерні ривки та ритмічні рухи давно стали інтернет-сенсацією.
Ролик з Іванною миттєво розлетівся по соцмережах, де користувачі відзначають не лише її чудову спортивну форму, а й харизму та вміння радіти моменту.
Нагадаємо, напередодні зіркова українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розірвала соцмережі запальним танцем з Тіктоку разом із своєю тренеркою.
Раніше повідомлялося, що Людмила Лузан та Ірина Федорів здобули срібло у каное-двійці на дистанції 500 метрів у межах чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное.