Вагітна і щаслива: дружина гравця Шахтаря ефектно відсвяткувала 25-річчя

Дружина центрального захисника Шахтар Донецьк та збірної України Валерій Бондар, Дар'я Савіна, яскраво відзначила своє 25-річчя, поєднавши святкову дату з особливим періодом у житті.

Дівчина зустріла ювілей у статусі майбутньої мами та поділилася в Instagram атмосферною фотосесією, на якій продемонструвала округлий животик у прозорій сукні, чим одразу привернула увагу підписників.

У своєму дописі Дар'я Савіна підбила підсумки пройденого етапу та поділилася емоціями від нового періоду життя, підкресливши, що входить у нього з вдячністю, впевненістю та внутрішнім спокоєм.

"Сьогодні мені 25. Чверть життя вже позаду — і я входжу в цей новий етап з величезною вдячністю за все, що маю… Я щиро пишаюся собою — своїми досягненнями, пройденим шляхом і реалізованими цілями… Цей рік я зустрічаю в особливому статусі — в очікуванні нашого маленького сонечка", – написала вона, додавши, що відчуває себе щасливою у сім'ї та натхненною у своїй справі.

Нагадаємо, не так давно Бондар разом із дружиною офіційно повідомили, що готуються стати батьками. Ба більше, пара вже розкрила стать майбутньої дитини, чим лише підігріла інтерес аудиторії.

