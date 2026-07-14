Зірка Реала пікантним фото з відпочинку натякнув на відновлення стосунків із колишньою

Після болючого вильоту збірної Бразилії з чемпіонату світу-2026 Вінісіус Жуніор, схоже, вирішив відновлюватися не лише морально, а й особисто.

Нападник мадридського Реала вирушив на відпочинок до Італії, де його помітили на розкішній яхті у компанії бразильської блогерки Вірджинії Фонсеки. Найцікавіше те, що саме з нею футболіст раніше вже перебував у стосунках, однак пара оголосила про розрив.

Свого часу Вірджинія пояснювала рішення розійтися тим, що не бачила майбутнього цих стосунків.

Після цих слів здавалося, що історія їхнього роману остаточно завершилася. Проте минуло менше року, і папараці знову застали пару разом під час відпочинку на узбережжі Італії.

Agora é oficial. pic.twitter.com/Eq2z501Dfc — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) July 12, 2026

Хоча офіційних заяв про відновлення стосунків ні Вінісіус, ні Вірджинія поки не робили, спільні кадри з яхти вже викликали хвилю обговорень у соцмережах. Багато фанатів упевнені, що футболіст і блогерка дали своїм почуттям другий шанс.

Нагадаємо, для Вінісіуса чемпіонат світу-2026 завершився достроково після поразки збірної Бразилії від Норвегії (1:2). Тепер же бразилець, схоже, вирішив залишити футбольні переживання позаду й насолодитися літньою відпусткою в приємній компанії.