Реал і Вінісіус проведуть вирішальні переговори щодо нового контракту

Мадридський Реал та бразильський нападник Вінісіус Жуніор запланували зустріч, щоб остаточно завершити продовження контракту футболіста.

Про це повідомляє AS.

Після завершення чемпіонату світу сторони вже провели попередні перемовини та домовилися зустрітися наприкінці липня, щоб узгодити всі деталі нової угоди. Чинний контракт Вінісіуса з Реалом діє до 30 червня 2027 року.

Зазначається, що сам футболіст хоче продовжити кар'єру в мадридському клубі й уже повідомив про це керівництво. Наразі в обох сторін немає сумнівів щодо успішного завершення переговорів.

У Реалі не розглядали можливість продажу 25-річного бразильця. Однак, якщо новий контракт не буде підписаний до початку сезону, ситуація може змінитися, і клуб буде змушений переглянути свою позицію щодо майбутнього одного з лідерів команди.

Нагадаємо, що бразилець перебрався до Мадрида влітку 2018-го. Відтоді провів у футболці Реала 375 матчів (128 голів та 100 асистів) та завоював 14 трофеїв.

У сезоні-2025/26 відзначився 22 м'ячами та 14 гольовими передачами у 53-х іграх в усіх турнірах за іспанський клуб.

Нагадаємо, напередодні збірна Бразилія з Вінісіусом вилетіли з цьогорічного мундіалю від Норвегії на стадії 1/8 фіналу. Підопічні Карло Анчелотті пропустили у свої ворота дубль від Ерліна Голанда та не реалізували призначений пенальті у першому таймі, у підсумку поступившись з рахунком 1:2.