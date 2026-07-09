Мілан за 30 млн євро підпише захисника Лаціо, Реал отримає половину суми

Центральний захисник римського Лаціо Маріо Хіла стане гравцем Мілана.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець підпише 5-річний контракт після проходження медогляду на вихідних. Сума трансферу складе 30 млн євро.

Хіла є вихованцем академії мадридського Реала. Іспанський клуб отримає 50% від суми продажу гравця з Лаціо.

Захисник виступає за римський клуб з літа 2022 року, коли італійці заплатили за нього 6 мільйонів євро. Сумарно за цей час Хіла провів за римський клуб 120 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

Мілан виграв боротьбу за захисника у Наполі. Подейкують, що це розлютило нового наставника неаполітанців, Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, раніше Мілан підписав форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша, заплативши за нього близько 70 мільйонів євро.