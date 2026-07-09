Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Мілан за 30 млн євро підпише захисника Лаціо, Реал отримає половину суми

Олександр Булава — 9 липня 2026, 22:26
Мілан за 30 млн євро підпише захисника Лаціо, Реал отримає половину суми
Маріо Хіла
Getty Images

Центральний захисник римського Лаціо Маріо Хіла стане гравцем Мілана.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець підпише 5-річний контракт після проходження медогляду на вихідних. Сума трансферу складе 30 млн євро.

Хіла є вихованцем академії мадридського Реала. Іспанський клуб отримає 50% від суми продажу гравця з Лаціо.

Захисник виступає за римський клуб з літа 2022 року, коли італійці заплатили за нього 6 мільйонів євро. Сумарно за цей час Хіла провів за римський клуб 120 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

Мілан виграв боротьбу за захисника у Наполі. Подейкують, що це розлютило нового наставника неаполітанців, Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, раніше Мілан підписав форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша, заплативши за нього близько 70 мільйонів євро.

Лаціо Мілан Реал Мадрид Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Маріо Хіла

Мілан

Мілан узгодив трансфер захисника Лаціо
Екстренер Карпат очолив резервну команду Мілана
Модрич вирішив залишитися в Мілані – ЗМІ
Мілан оголосив про найдорожче підписання в своїй історії
Одноклубник Трубіна та Судакова може перейти в Мілан

Останні новини