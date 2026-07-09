Реал продовжив контракт із чвертьфіналістом ЧС-2026 – інсайдер

Опорний півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені домовився про новий контракт із іспанським грандом.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони узгодили нову угоду до 2031 року. Зазначається, що незабаром мадридський клуб оголосить про пролонгацію контракту французького футболіста.

Відзначимо, що трансфер француза в англійський Манчестер Юнайтед зірвався через високу зарплату Чуамені.

Нагадаємо, що опорник виступає за Реал із літа 2022-го, коли перейшов із французького Монако. Від моменту переходу вже провів у футболці "вершкових" 195 матчів (7 голів та 8 асистів). Разом із "Королівським клубом" виграв 8 титулів.

Наразі Чуамені у складі збірної Франції продовжує боротьбу на чемпіонаті світу-2026. На турнірі Орельєн вже взяв участь у 3-х іграх, у яких відзначився однією гольовою передачею.

9 липня команда Дідьє Дешама зіграє проти Марокко в 1/4 фіналу поточного Мундіалю. Початок – о 23:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що лівий захисник Реала Фран Гарсія став гравцем Бетіса.