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Левченко показала, як відновлюється після травми: тренування, відпочинок і життя поза спортом

Богдан Войченко — 15 липня 2026, 13:17
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Левченко показала, як відновлюється після травми: тренування, відпочинок і життя поза спортом

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко продовжує відновлення після травми, про яку повідомила ще 19 червня. Спортсменка поділилася у соцмережах добіркою кадрів, показавши, як проходять її будні на шляху до повернення у сектор.

Чимало уваги Левченко приділяє фізичній підготовці. На фото та відео можна побачити інтенсивні заняття у тренажерному залі, роботу на біговій доріжці та вправи, які допомагають поступово набирати оптимальну форму.

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Втім, життя Юлії зараз складається не лише зі спорту. Легкоатлетка також показала моменти відпочинку, зустрічей із друзями, відвідування концертів і затишні кадри зі своїми домашніми улюбленцями.

Схоже, українка намагається зберігати позитивний настрій попри непростий період у кар'єрі. Підписники підтримують спортсменку в коментарях і бажають їй якнайшвидше повністю відновитися та повернутися до змагань.

Нагадаємо, напередодні українка здобула перемогу на етапі Континентального туру в Фінляндії, а перед цим зупинилася за крок від "бронзи" на етапі Діамантової ліги в Рабаті (Марокко), з результатом 1,91 м.

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