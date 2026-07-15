Левченко показала, як відновлюється після травми: тренування, відпочинок і життя поза спортом

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко продовжує відновлення після травми, про яку повідомила ще 19 червня. Спортсменка поділилася у соцмережах добіркою кадрів, показавши, як проходять її будні на шляху до повернення у сектор.

Чимало уваги Левченко приділяє фізичній підготовці. На фото та відео можна побачити інтенсивні заняття у тренажерному залі, роботу на біговій доріжці та вправи, які допомагають поступово набирати оптимальну форму.

Втім, життя Юлії зараз складається не лише зі спорту. Легкоатлетка також показала моменти відпочинку, зустрічей із друзями, відвідування концертів і затишні кадри зі своїми домашніми улюбленцями.

Схоже, українка намагається зберігати позитивний настрій попри непростий період у кар'єрі. Підписники підтримують спортсменку в коментарях і бажають їй якнайшвидше повністю відновитися та повернутися до змагань.

Нагадаємо, напередодні українка здобула перемогу на етапі Континентального туру в Фінляндії, а перед цим зупинилася за крок від "бронзи" на етапі Діамантової ліги в Рабаті (Марокко), з результатом 1,91 м.