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Додала перчинки у свій сезон: Левченко повідомила про травму

Олександр Булава — 19 червня 2026, 12:49
Додала перчинки у свій сезон: Левченко повідомила про травму
Юлія Левченко
Getty Images

Зіркова українська стрибунка у висоту Юлія Левченко заявила, що зазнала побутової травми.

Про це вона розповіла в Інстаграм.

Атлетка потребує часу на відновлення після побутового ушкодження, проте не вказала конкретні терміни.

"Я отримала травму — побутову, не на тренуванні. Хотіла сказати, що це дивно — травмуватися не на тренуванні, але потім згадала, що більшість моїх травм була набута не на тренуванні.

Додала перчинки у свій сезон. Зараз потрібно відновитися, зміцнити свої ноги. Пройти цей шлях і дати собі час. Прийняття відбулося, гарний настрій зберігаємо. Жити буду.

Щодо подальших планів важко щось сказати. Далі буде видно. В принципі, літній сезон вже був непоганий: класний, насичений. Просто тепер він ще суперцікавий", – підсумувала Левченко.

Напередодні українка здобула перемогу на етапі Континентального туру в Фінляндії,а перед цим зупинилася за крок від "бронзи" на етапі Діамантової ліги в Рабаті (Марокко), з результатом 1,91 м.

Юлія Левченко

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