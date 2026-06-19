Додала перчинки у свій сезон: Левченко повідомила про травму
Зіркова українська стрибунка у висоту Юлія Левченко заявила, що зазнала побутової травми.
Про це вона розповіла в Інстаграм.
Атлетка потребує часу на відновлення після побутового ушкодження, проте не вказала конкретні терміни.
"Я отримала травму — побутову, не на тренуванні. Хотіла сказати, що це дивно — травмуватися не на тренуванні, але потім згадала, що більшість моїх травм була набута не на тренуванні.
Додала перчинки у свій сезон. Зараз потрібно відновитися, зміцнити свої ноги. Пройти цей шлях і дати собі час. Прийняття відбулося, гарний настрій зберігаємо. Жити буду.
Щодо подальших планів важко щось сказати. Далі буде видно. В принципі, літній сезон вже був непоганий: класний, насичений. Просто тепер він ще суперцікавий", – підсумувала Левченко.
Напередодні українка здобула перемогу на етапі Континентального туру в Фінляндії,а перед цим зупинилася за крок від "бронзи" на етапі Діамантової ліги в Рабаті (Марокко), з результатом 1,91 м.