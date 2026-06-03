Левченко здобула перемогу на етапі Континентального туру в Фінляндії

Зіркова українська стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула перемогу на етапі Континентального туру в Турку, Фінляндія.

У своїй найкращій спробі українська стрибунка підкорила висоту 1,97 метра. Це її другий найкращий результат цього року – лише двічі вона стрибала вище, взявши планку на 1,99 метра.

Континентальний тур, Стрибки у висоту (жінки)

Юлія Левченко (Україна) – 1.97 м Ламара Дістін (Ямайка) – 1.94 м

3-4. Луїза Екман (Швеція) - 1.91 м

3-4. Елла Міккола (Фінляндія) – 1.91 м

Напередодні Левченко зупинилася за крок від "бронзи" на етапі Діамантової ліги в Рабаті (Марокко), з результатом 1,91 м. Перемогу ж здобула Ярослава Магучіх – 1,97 м.

Раніше повідомлялося, що українка Ірина Геращенко здобула першу міжнародну перемогу після декретної відпустки.