Приховані таланти: легіонер клубу УПЛ здивував шикарними вокальними даними

Голкіпер Чорноморця Чіджоке Аніагбосо здивував несподіваним талантом, опублікувавши відео свого співу.

Нігерійський футболіст виклав у Тіктоці фрагмент свого співу, здивувавши фанатів фантастичним вокалом.

Вболівальники підтримали Чіджоке у коментарях, похваливши його голос, а також відзначивши його виступ у матчі проти ЛНЗ (1:0).

Нагадаємо, Аніагбосо перебрався у Чорноморець минулого літа на правах вільного агента. До цього воротар виступав за Полісся.

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Цього сезону на рахунку нігерійського голкіпера два матчі у межах УПЛ, один з яких він провів на нуль.

Раніше повідомлялося, що Шахтар оформив підписання відомого кота-блогера з Харкова.