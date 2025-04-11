Приховані таланти: легіонер клубу УПЛ здивував шикарними вокальними даними
Голкіпер Чорноморця Чіджоке Аніагбосо здивував несподіваним талантом, опублікувавши відео свого співу.
Нігерійський футболіст виклав у Тіктоці фрагмент свого співу, здивувавши фанатів фантастичним вокалом.
Вболівальники підтримали Чіджоке у коментарях, похваливши його голос, а також відзначивши його виступ у матчі проти ЛНЗ (1:0).
Нагадаємо, Аніагбосо перебрався у Чорноморець минулого літа на правах вільного агента. До цього воротар виступав за Полісся.
Цього сезону на рахунку нігерійського голкіпера два матчі у межах УПЛ, один з яких він провів на нуль.
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